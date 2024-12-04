Aydın'da Öğrenciler Jandarmayı Ziyaret Etti

Aydın'ın Efeler ilçesi Gazi Paşa Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler ile Türkiye İzcilik Federasyonu'na bağlı izciler Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında tören alanında gösteri ve geçiş yapan komandolar ve özel birlikleri yoğun ilgiden dolayı göremeyen Efeler ilçesi Gazi Paşa Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler ile Türkiye İzcilik Federasyonuna bağlı izciler, Aydın İl Jandarma Komutanlığı sosyal medya hesabından başta komandolar olmak üzere özel birlikleri görmek amacıyla talepte bulundu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde özel birlikler (JAK, Çevre Koruma Timleri, Motosikletli Asayiş ve Trafik Timleri, Köpek Unsurları ve Trafik Timleri) tarafından öğrenciler ve izciler İl Jandarma Komutanlığı'nda ve Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nda ağırlanarak kurulan stantlarda tanıtım yapıldı. Ayrıca 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle faaliyete katılan 1 özel çocuğa da jandarma şapkası ve arabası hediye edilerek faaliyet sonunda çocuklara Türk bayrağı ve 'bir neslin yetiştirdiği ağacın gölgesinde başka nesiller serinler' mottosuyla fidan hediye edildi. - AYDIN