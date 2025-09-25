Haberler

Aydın'da Öğrenciler için Sağlıklı Menü Hazırlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurtlarda kalan öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için Ekim ayı menülerini belirledi. İl Müdürü Serhat Yığmatepe, oluşturulan menülerin özenle hazırlandığını vurguladı.

Aydın'da Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için Ekim ayı menüleri hazırlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, müdürlüğe bağlı tüm yurt işletmecileri ve işletme vekilleri ile bir araya gelerek Ekim ayında öğrencilere sunulacak yemek listelerinin belirlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenmelerine katkı sağlayacak menülerin oluşturulması için görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Yığmatepe, gençlerin beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekerek menülerin özenle hazırlanacağını vurguladı. Alınan kararlar doğrultusunda, yurtlarda kalan öğrencilerin yeni dönemde daha kaliteli ve çeşitli yemeklerle buluşturulması hedeflenirken Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İl Müdürümüz, müdürlüğümüze bağlı tüm yurt işletmecileri ve işletme vekilleri ile bir araya gelerek, Ekim ayında öğrencilerimize sunulacak menülerin belirlenmesine yönelik toplantı gerçekleştirdi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
