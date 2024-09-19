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Aydın'da Öğrenci Yurtları Yeni Döneme Hazırlanıyor

Aydın'da Öğrenci Yurtları Yeni Döneme Hazırlanıyor
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Aydın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları, bu dönem hizmete girecek yeni yurtlarla birlikte hazırlıklarına hız verdi. 15 bin 906 öğrenci kapasitesine sahip olan yurtlarda, peyzaj düzenlemeleri ve ortak kullanım alanlarının iyileştirilmesi gibi çalışmalar devam ediyor.

Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları yeni döneme hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanarak bu dönem hizmete girecek olan 2 yeni yurtla beraber, il genelindeki yurtlar yeni dönem için hazırlıklarına devam ediyor. 15 bin 906 öğrenci kapasitesi olan Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar hız kazandı. Yurt bahçelerinde peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilirken, öğrencilerin çalışma odaları, spor salonları, yemekhane gibi ortak kullanım alanlarında da eksiklikler gideriliyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Eğitim Yerel Yaşam Spor

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