Aydın'da Öğrenci Yurtları Yeni Döneme Hazır

Aydın'da üniversiteli gençler için hazırlanan öğrenci yurtları yeni akademik döneme giriş yapmak üzere tüm hazırlıklarını tamamladı. Toplam 14 bin öğrenciye barınma imkanı sunan Aydın, yükseköğretim tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt ve barınma telaşı yaşayan gençlere hizmet vermeye hazır.

Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları yeni döneme hazır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli gençleri kayıt ve barınma telaşı sardı. Gençler, kayıt ve barınma ihtiyaçlarını ayarlamak için kazandıkları illere gelirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında da yeni dönem hazırlıkları tamamlandı. İl genelinde 8 erkek ve 10 kız olmak üzere toplam 18 öğrenci yurdunun bulunduğu Aydın'da öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra yurt bahçelerinde peyzaj düzenlemesi, öğrencilerin çalışma odaları, spor salonları, yemekhane gibi ortak kullanım alanlarında da eksiklikler giderildi.

14 bin öğrenciye barınma imkanı sağlıyor

2 bin 500 kapasiteli Güzelhisar Yurdu, 2 bin 980 kapasiteli Berin Menderes Yurdu, bin 700 kapasiteli Adnan Menderes Yurdu ve bin 982 kapasiteli Aydın Yurdu olmak üzere merkez ilçe Efeler'de 6 bin 400 kız ve 2 bin 740 erkek olmak üzere yaklaşık 9 bin 150 kişi kapasiteli öğrenci yurdu bulunuyor.

İl genelinde toplam 14 binin üzerinde öğrenci kapasitesinin bulunduğu Aydın'ın Söke, Kuşadası, Koçarlı, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli ve Karacasu ilçelerinde ise kız ve erkek olmak üzere toplam 5 bin 500 öğrenci kapasitesi bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
