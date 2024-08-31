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Aydın'da öğrenci yurt kapasitesi arttı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'da yapılan yatırımlarla öğrenci yurtlarının kapasitesi artırıldı. Aydın'ın öğrenci yurt kapasitesi 15 bin 906'ya yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'da yapımı tamamlanarak bu dönem hizmete girecek olan 2 yeni yurtla beraber, öğrenci kapasitesi 15 bin 906'ya yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'da yapılan yatırımlarla öğrenci yurtlarının kapasitesi artırılıyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Efeler'de tamamlanan 2 öğrenci yurdu, bu eğitim öğretim döneminde hizmete girecek. Yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girecek olan 2 yeni yurtla beraber Aydın'ın 13 bin 728 olan öğrenci yurt kapasitesi 15 bin 906'ya yükseldi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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