Aydın'da Nüfus Artış Göstererek 1 Milyon 161 Bin 702'ye Yükseldi

Aydın'da ikamet eden nüfus artış göstererek 1 milyon 148 bin 241'den, 1 milyon 161 bin 702'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Aydın'ın nüfusu da bir önceki yıla göre 13 bin 461 kişi arttı. 2022 yılında 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın'ın nüfusu 2023 yılı sonu itibari ile 1 milyon 161 bin 702'ye yükseldi. Aydın'da nüfusun 576 bin 262'sini erkekler, 585 bin 440 binini ise kadınların oluşturduğu öğrenildi. - AYDIN