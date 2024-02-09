Aydın'da Nüfus Artış Gösterdi

Aydın'da ikamet eden nüfus artış göstererek 1 milyon 148 bin 241'den, 1 milyon 161 bin 702'ye yükselirken, kent genelinde en fazla nüfusu 18 bin 265 kişi ile 42 yaşındaki kişiler oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Aydın'ın nüfusu da bir önceki yıla göre 13 bin 461 kişi arttı. 2022 yılında 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın'ın nüfusu 2023 yılı sonu itibari ile 1 milyon 161 bin 702'ye yükseldi. Aydın'da nüfusun 576 bin 262'sini erkekler, 585 bin 440 binini ise kadınların oluşturduğu öğrenildi.

En fazla nüfus 42 yaş

Açıklanan verilere göre kent genelinde en fazla nüfusu 18 bin 265 kişi ile 42 yaşındaki kişiler oluşturuyor. Bu kişiler arasında 9 bin 190 kişi erkek, 9 bin 75 kişi de kadın bulunuyor. 18 bin 265 kişinin oluşturduğu 42 yaş nüfusunu; 18 bin 14 kişi ile 43 yaş, 17 bin 153 kişi ile 44 yaş, 17 bin 4 kişi ile 41 yaş, 17 bin 1 kişi ile 45 yaş, 16 bin 966 kişi ile 30 yaş, 16 bin 83 kişi ile 37 yaş, 16 bin 540 kişi ile 46 yaş, 16 bin 442 kişi ile 39 yaş ve 16 bin 413 kişi ile de 40 yaş izliyor.

Aydın genelinde yaşa göre nüfus sıralaması da şu rakamlardan oluşuyor;

"Yeni doğan 10 bin 505 kişi, 1 yaşında 11 bin 535 kişi, 2 yaşında 12 bin 15 kişi, 3 yaşında 12 bin 524 kişi, 4 yaşında 13 bin 535 kişi, 5 yaşında 14 bin 314 kişi, 6 yaşında 15 bin 243 kişi, 7 yaşında 15 bin 120 kişi, 8 yaşında 15 bin 381 kişi, 9 yaşında 15 bin 260 kişi, 10 yaşında 14 bin 934 kişi, 11 yaşında 15 bin 300 kişi, 12 yaşında 14 bin 267 kişi, 13 yaşında 14 bin 434 kişi, 14 yaşında 14 bin 543 kişi, 15 yaşında 15 bin 473 kişi, 16 yaşında 15 bin 156 kişi, 17 yaşında 14 bin 784 kişi, 18 yaşında 14 bin 821 kişi, 19 yaşında 14 bin 920 kişi, 20 yaşında 14 bin 91 kişi, 21 yaşında 14 bin 269 kişi, 22 yaşında 15 bin 390 kişi, 23 yaşında 16 bin 224 kişi, 24 yaşında 15 bin 753 kişi, 25 yaşında 15 bin 869 kişi, 26 yaşında 15 bin 618 kişi, 27 yaşında 15 bin 192 kişi, 28 yaşında 14 bin 683 kişi, 29 yaşında 15 bin 212 kişi, 30 yaşında 14 bin 966 kişi, 31 yaşında 14 bin 470 kişi, 32 yaşında 14 bin 673 kişi, 33 yaşında 15 bin 165 kişi, 34 yaşında 15 bin 305 kişi, 35 yaşında 15 bin 507 kişi, 36 yaşında 15 bin 669 kişi, 37 yaşında 16 bin 83 kişi, 38 yaşında 15 bin 973 kişi, 39 yaşında 16 bin 442 kişi, 40 yaşında 16 bin 413 kişi, 41 yaşında 17 bin 4 kişi, 42 yaşında 18 bin 265 kişi, 43 yaşında 18 bin 14 kişi, 44 yaşında 17 bin 153 kişi, 45 yaşında 17 bin 1 kişi, 46 yaşında 16 bin 540 kişi, 47 yaşında 16 bin 117 kişi, 48 yaşında 15 bin 574 kişi, 49 yaşında 16 bin 218 kişi, 50 yaşında 16 bin 157 kişi, 51 yaşında 15 bin 922 kişi, 52 yaşında 15 bin 627 kişi, 53 yaşında 15 bin 504 kişi, 54 yaşında 15 bin 312 kişi, 55 yaşında 15 bin 74 kişi, 56 yaşında 13 bin 612 kişi, 57 yaşında 14 bin 825 kişi, 58 yaşında 16 bin 230 kişi, 59 yaşında 16 bin 226 kişi, 60 yaşında 15 bin 25 kişi, 61 yaşında 15 bin 606 kişi, 62 yaşında 13 bin 704 kişi, 63 yaşında 15 bin 807 kişi, 64 yaşında 14 bin 627 kişi, 65 yaşında 12 bin 913 kişi, 66 yaşında 12 bin 183 kişi, 67 yaşında 12 bin 640 kişi, 68 yaşında 14 bin 591 kişi, 69 yaşında 11 bin 817 kişi, 70 yaşında 10 bin 480 kişi, 71 yaşında 9 bin 640 kişi, 72 yaşında 8 bin 185 kişi, 73 yaşında 9 bin 11 kişi, 74 yaşında 8 bin 531 kişi ve 75 yaş üzeri yaşında 63 bin 536 kişi." - AYDIN