Aydın'da Mobil Göç Noktaları Oluşturuldu

Düzensiz göçle mücadelede etkin bir işleyiş sağlamak amacıyla, Aydın'da 3 farklı noktada mobil göç noktası oluşturuldu.

01 Aralık itibariyle 25 büyükşehirde uygulamaya giren 'Mobil Göç Noktası' araçları Aydın'ın Efeler, Kuşadası ve Didim ilçelerinde de hizmete girdi. Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran uygulama çerçevesinde kentin işlek yerlerine getirilen mobil göç noktası araçlarının, düzensiz göçle mücadeleye önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor. Merkez ilçe Efeler'de Atatürk Kent Meydanı üzerinde mobil araçta gerçekleştirilen uygulamada, kolluk kuvvetlerince yabancıların kimlik kontrolleri yapılırken, kimliğini ibraz edemeyen veya kimliği ile ilgili şüpheli durum tespit edilen yabancı uyruklu kişiler mobil göç noktalarına getirilerek, parmak izi ve biyometrik veri kontrolleri sağlanıyor. Yapılan kontroller neticesinde, ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen yabancılar hızlı bir şekilde geri gönderme merkezlerine gönderilerek sınır dışı işlemleri gerçekleştiriliyor.

"Mobil göç araçlarının sayısı 97'ye çıkarıldı"

Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı 57'den 97'ye çıkarıldı. İlk etapta İstanbul'un da arasında bulunduğu 5 büyükşehirde hizmet vermeye başlayan Mobil Göç Noktası aracı, 1 Aralık itibariyle diğer 25 büyükşehirlere de gönderildi. Pilot bölge olarak 19 Temmuz'da İstanbul'da faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası uygulaması sayesinde yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa bir zaman içerisinde tespit ediliyor. - AYDIN