Aydın'da Mobil Göç Noktaları Kuruldu

Aydın'ın Efeler, Kuşadası ve Didim ilçelerinde düzensiz göçle mücadele kapsamında Mobil Göç Noktaları kuruldu.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından, Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında Mobil Göç Noktaları kurulmuştur. İlimizin farklı noktalarında Güvenlik Güçleri tarafından düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu kişilerin kimlik kontrolleri yapılmaktadır. Kimliğini ibraz edemeyen yabancıların göç veri tabanından kimlik bilgileri ile biyometrik verilerine anlık ulaşmak ve gerekli kontrollerin yapılması amacıyla, Mobil araçlara davet edildiği Mobil Göç Noktalarında, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak adına parmak izi sorgusu yapılmaktadır. Bu kapsamda; "Mobil Göç Noktası" uygulaması, 4 Aralık 2023 tarihi itibariyle, Aydın ilimizde, yabancı yoğunluğunun fazla olduğu Efeler, Kuşadası ve Didim İlçelerinde kontrol işlemlerine başlamıştır. Ayrıca Mobil Göç noktası uygulaması gerektiğinde diğer tüm ilçelerimizde de operasyonel halde olacaktır. Yasal kalışı olmadığı tespit edilen yabancılar, derhal Geri Gönderme Merkezlerine gönderilmekte ve sınırdışı işlemlerine ilişkin süreç başlatılmaktadır. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. - AYDIN