Aydın'da Minikler Trafik Dedektifi Oldu

Aydın'da minikler direksiyon başına geçti

40 anasınıfı öğrencisi "Trafik dedektifi" oldu

AYDIN - Aydın'da çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla trafik parkına gelen ve direksiyon başına geçen 40 anasınıfı öğrencisi, aldıkları uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından 'trafik dedektifi' oldu.

Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri, anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Kemer Mahallesi'nde bulunan trafik parkına gelerek direksiyon başına geçen 40 anasınıfı öğrencisine trafik eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, trafik kurallarının günlük hayatta nasıl etkin kullanılabileceği konusunda bilgi verildi. Uygulamalı eğitimle öğrencilerin örnek olaylarda rol almaları sağlandı.

Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı eğitimin de yer aldığı etkinlikte, trafik ekipleri park içerisinde hazırlanan trafik parkurunda akülü araba ve go kart araçları ile turlayan öğrencilere uygulamalı olarak trafik kurallarını anlattı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte 40 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı. Etkinlik sonunda trafik ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara, kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verildi. Trafik parkında sürdükleri akülü araçlar ile unutulmaz bir gün geçiren öğrenciler ise hem eğlendi hem de trafik kurallarına uymanın önemini öğrendi.

"Trafik kurallarına uymak çok önemli"

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine '1 kural 1 ömür' mottosuyla verilen uygulamalı trafik eğitiminden memnun kaldıklarını ifade eden stajyer anaokulu öğretmeni Nilay Kulat, "Trafik Haftası nedeniyle 'Mutluluk' sınıfı ile birlikte trafik parkına geldik. Polis memurları ile birlikte çocuklara bir eğitim düzenledik. Çok eğlenceli ve çok keyifli geçti. Çocuklara, trafik kurallarını, trafik tabelalarını, nasıl sürüş yapmaları gerektiğine dair bir eğitim düzenledik" dedi.

"Uygulamalı olması çok güzel"

Öğrencilerin uygulama eğitimler ile daha iyi öğrendiğini ifade eden anaokulu öğrenci velisi Halil Manav ise, "Öğrencim var. Çocukları bugün trafik parkına, Trafik Haftası nedeniyle uygulamalı eğitim vermeye geldik. Sağ olsun trafik polisi arkadaşlarımız da bize destek verdiler. Eğitimlerin bu şekilde uygulamalı olması daha güzel. Çocukların zihninde daha kalıcı bir yer ediniyor. Güzel bir eğitim, aktivite yaptık. İnşallah her zaman böyle aktiviteler devam eder" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız yaşayarak öğrendi"

Öğrencilerin yaşayarak öğrendiğini ifade eden anaokulu öğretmeni Esra Karadağ, "Trafik Haftası sebebiyle trafik parkına gezi düzenledik. Çocuklarımızın Trafik Haftası ile ilgili genel bilgilendirmeyi, Trafik Şube Müdürlüğü'nden trafik polisi arkadaşların vermesini rica ettik. Bu kapsamda çocuklarımızla beraber gezi düzenledik ve buradaki bütün trafik polisi amcalara, abilere teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın trafikle ve trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmelerini yaptılar. Çocuklarımız birebir yaparak ve yaşayarak öğrendiler. Bir kural bir hayattır diyerek çocuklarımızın bu motto ile büyümelerini ve trafikte daha sağlıklı günler görmelerini dileyerek hepsine çok teşekkür ediyorum. Trafik haftamız kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik sonunda '1 kural 1 ömür' sloganına dikkat çekilirken, trafik kültürünün oluşması ve farkındalığın artması hedefiyle gerçekleştirilen eğitimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.