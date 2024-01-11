Aydın'da minikler gazetecilikle tanıştı

Aydın'ın Efeler ilçesinde özel bir gündüz bakımevindeki minik öğrencilerle buluşarak gazetecilik hakkında bilgiler verilip, meraklı miniklerin soruları yanıtlandı.

Özel bir gündüz bakımevinde düzenlenen etkinlik, çocukların gazetecilik mesleğini yakından tanımalarına ve sorularını sormalarına imkan tanıdı. İhlas Haber Ajansı Aydın Muhabiri Murat Uçkaç, gazetecilik mesleğinde kullanılan çeşitli ekipmanları çocuklara tanıtarak, haber yapma süreci hakkında miniklere bilgiler verdi. Etkinlik sırasında miniklerin meraklı soruları da yanıtlanırken, haber oluşturma süreci anlatılarak çocukların gazetecilik mesleği hakkındaki merakları giderildi. Minikler, fotoğraf makinesi ile birbirlerini fotoğraflayarak hoşça vakit geçirerek farklı bir meslek dalını keşfetmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik sonunda gündüz bakımevi kurucu müdürü Zeynep Karaçam Çengiz tarafından İHA Muhabiri Murat Uçkaç'a öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan fotoğraf makinesi maketi hediye edildi. - AYDIN