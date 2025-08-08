Aydın'da Marketlerde Ölçüm Aletlerine Denetim

Aydın'da Marketlerde Ölçüm Aletlerine Denetim
Güncelleme:
Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, marketlerdeki tartı aletlerini denetleyerek tüketici haklarını koruma ve haksız kazancı önleme amacıyla sahada incelemelerde bulundu. Denetimlerde mevzuata aykırı bulunan cihazlar için yasal işlemler başlatıldı.

Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında marketlerde kullanılan ölçü ve tartı aletlerine yönelik bir denetim gerçekleştirildi.

Tüketici haklarının korunması, haksız kazancın önlenmesi ve adil ticaretin sağlanması amacıyla yapılan bu denetimlerde; marketlerde kullanılan terazi, elektronik baskül, baskı tertibatlı teraziler ve benzeri ölçüm cihazlarının damga süreleri, teknik uygunluğu ve doğru tartım yapıp yapmadıkları kontrol edildi.

Gerçekleştirilen saha çalışmalarına Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fatih Ulutaş' da katılım sağlayarak denetim faaliyetlerini yerinde inceledi. Denetimlerde mevzuata aykırı kullanım tespit edilen cihazlar için gerekli yasal işlemler başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
