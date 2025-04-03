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Aydın'da Manda Kaymağına Artan Talep

Aydın'da Manda Kaymağına Artan Talep
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zor bakımı olan mandaların sütünden üretilen kaymak, yüksek talep görüyor. Üretici Erdal Özkan, manda kaymağının eşsiz lezzeti ile talebin yeterli manda yokluğundan dolayı karşılanamadığını belirtti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çiftlikte yetiştirilen ve bakımı zor olan mandaların sütünden elde edilen kaymak rağbet görüyor. Manda kaymağına talebin çok olduğunu ifade eden üretici besici Erdal Özkan, "Kaymak talebi çok ama yeterli manda yok" dedi.

Bozdoğan'ın Ziyaretli Mahallesindeki çiftlikte bakımı zor olan mandaların sütünden elde edilen kaymak, toptan kilosu bin TL'den satılıyor. Diğer hayvanlardan elde edilen süte göre, daha fazla kalsiyum ve protein içeren manda sütünden elde edilen kaymak eşsiz lezzetiyle rağbet görüyor. Mandaların bakımlarının da diğer büyükbaş hayvanlara göre zor olduğunu söyleyen 63 yaşındaki üretici Erdal Özkan, "Manda ilgi isteyen bir hayvan olduğu için şimdiki gençler de bu işten kaçıyor. Kokuyor deyip bakmıyorlar. Benim oğlanın da var mandaları ama biz talebi yetiştiremiyoruz. Talep çok. Elde ettiğimiz manda sütü bile Bozdoğan'da talepli. Şu anda perakendede kilosu bin 200 TL, toptanda ise bin TL. Ben 2006'dan bu yana hiçbir zaman kaymağımı yetiştirdiğim günü bilmiyorum. Yetişmedi, yok satıyorum. Çünkü kaymağın özelliği var. Silaj yedirmem. Fazla yeşil yedirmem. Mandalar, devamlı su istiyor. Çünkü bir saat yiyecek yiyor, 4 saat suda yatıyor. Ama biz o imkanı da hazırladık. Yani kendi imkanlarımla havuzu besihanenin içine yaptım. Artık bu bölgede bu şekil bir şey yok. Ama şu anda yaşım da 63 olduğuna için hayvanların sayısını azalttım" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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