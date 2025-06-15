Aydın'da LGS Sınavında Velilerin Bekleyişi Değişmedi

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Aydın'da gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında binlerce öğrenci ter dökerken, velilerin okul önlerindeki meraklı bekleyişi yine gözler önüne serildi. Öğrenciler sınavda heyecan yaşarken, aileler de dualar edip bekledi.

Öğrenciler sınavda veliler dışarıda ter döktü

Lgs maratonunda manzara değişmedi

AYDIN - Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce öğrenci LGS maratonunda ter dökerken, ailelerin okul önlerindeki meraklı bekleyiş manzarası da değişmedi. Öğrenciler sınavda veliler de dışarıda ter döktü.

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi Aydın'da 17 ilçede binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Salon görevlilerinin gözetiminde yapılacak olan LGS sınavı saat 09.30 ve 11.30 olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilirken, öğrenciler aileleriyle birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi. Birçok öğrenci sınav esnasında ter dökerken aileler de okul önlerinde ter döktü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav merkezleri önündeki manzara değişmedi. Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen bazı veliler sınav merkezleri önünde bekleyerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, bazı veliler ise öğrenciler kadar dışarıda heyecan yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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