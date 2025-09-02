Aydın'da Kuru İncir Toksin Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın Ticaret Borsası tarafından düzenlenen toplantıda incir depocuları yeni sezon konusunda bilgilendirildi.

2025/26 Sezonu Kuru İncir Toksin Toplantısı, Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Aydın'ın 'sarı altını' kuru incirdeki aflatoksinle mücadele konusunda ve dikkat edilmesi gereken önlemler hakkında incir depocuları bilgilendirildi. İncir depocularına yönelik yapılan bilgilendirme toplantısında Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, incir depocularının merak ettiği sorularını yanıtlarken, toplantıda, kuru incir sezonu öncesi yapılması gereken işlemler ve alınması gereken önlemler hakkında sektör temsilcilerine bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca programda, incirlerde oluşabilecek aflatoksin tehlikesine karşı depolama şartlarının iyileştirilmesi, hijyen standartlarının artırılması, ürünlerin uygun sıcaklık ve nem şartlarında saklanmasının önemi üzerinde duruldu. Alınacak basit ama etkili önlemlerle hem ürün kalitesinin korunabileceğine hem de ihracat sürecinde sorunların önüne geçilebileceğine dikkat çekildi. - AYDIN