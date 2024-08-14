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Aydın'da Kuru İncir Depoculuk Sektör Eğitimi ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuru incir depoculuk sektör eğitimi ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda, kuru incirin saklanması ve depolanmasıyla ilgili önemli hususlar masaya yatırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuru incir depoculuk sektör eğitimi ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan kuru incirin saklanması ve depolanmasında dikkat edilecek hususlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Nazilli'de gerçekleştirilen Kuru İncir Depoculuk Sektör Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı'na katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş; "Ağaç varlığı ve üretim miktarı ile incirde ülke sıralamasında birinci sırada yer aldığımızı dünya incir üretiminde de öncü konumda bulunduğumuzu, 2023 yılı verilerine göre (TÜİK) 38 bin hektar incir üretim alanı olan ilimizin, 204 bin ton yaş incir üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 57'sini karşılamakta olduğunu, incirin ilimizin ilk coğrafi işaret almış ürünü olma özelliğini taşıdığını, hem yaşı hem de kurusuyla oldukça rağbet gören incirimizin, kuru incir olarak işletmelerde farklı işleme şekilleri ile katma değeri arttırılarak piyasaya sunulduğunu, ilimizde kuru incir özelinde 159 adet işletme, 161 adet depo bulunduğunu, bu işletmelerin ve depoların denetimlerinin rutin olarak yapıldığını ve 2023 yılında toplam 490 adet denetim gerçekleştirildiğini, 2024 yılı denetimlerinin halen devam etmekte olduğunu, ilimizle özdeşleşmiş bu denli kıymetli bir üründe gerek ülke gerekse dünyada sahip olduğumuz konumu korumak amacıyla İl Müdürlüğü olarak gerçekleştirdiğimiz projeler, eğitimler ve yaptığımız gerek saha gerekse işletme kontrol ve denetimleri ile çalışmalarımızın sıkı bir şekilde devam ettirileceğini ve bunun tüm sektör paydaşlarımızın işbirliği içerisinde hareket etmesiyle mümkün olabileceğini, kuru incirin depolama aşamasının ortak gayemize ulaşmanın önemli bir ayağını oluşturduğunu ve Bakanlığımızın Aflatoksin Önleme Eylem Planı ekinde yer alan Kuru İncir Depolarında ve Depolama Şartlarında Dikkat Edilecek Hususlar ile ilgili olarak bugün bu eğitim ve bilgilendirme toplantısının gerçekleştirildiğini belirterek, toplantının hayırlara vesile olmasını ve yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulunmuştur. Toplantı sonrasında kuru incir depocularına İl Müdürlüğümüzce hazırlanan "Kuru İncir Depolarında ve Depolama Şartlarında Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı afişlerin dağıtımı gerçekleştirilmiştir" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplantıya Gıda ve Yem Şube Müdürü Figen Sezer Köksal, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Çiçek, Nazilli İlçe Müdürü Sunay Güler, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Birgül Ertan, Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, teknik personellerimiz ve sektör temsilcileri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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