Aydın'da Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Nakil Denetimleri Yoğunlaştırıldı

Aydın'da yıl boyunca sürdürülen hayvan hareketlerine yönelik yol kontrolleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaştırıldı. Özellikle geçici kurban satış yerlerinin açılmasıyla birlikte artması beklenen hayvan nakillerine karşı, şehir genelinde denetimler sıklaştırıldı.

Koçarlı Çakırbeyli Mahallesi'nde, Aydın Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri iş birliğinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde büyükbaş hayvan pasaportu, veteriner sağlık raporu, koyun-keçi nakil belgesi gibi yasal belgelerin titizlikle incelendi. Ayrıca hayvanların sağlık durumları da kontrol edilerek, bulaşıcı hastalık risklerine karşı önlemler alındı.

Denetime Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş da katıldı. İl Müdürü Altıntaş, "Denetimlerle belgesiz ve kaçak hayvan hareketlerinin önüne geçerek hem hayvan hem de toplum sağlığını korumayı, ayrıca hayvansal gıda güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Yetkililer, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarırken Kurban Bayramı süresince denetimlerin aralıksız devam edeceği bilgisini paylaştı. - AYDIN