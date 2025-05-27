Aydın'da Kurban Bayramı Denetimleri Başladı

Aydın'da il ve ilçe tarım ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların dini vecibelerini sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla, kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yaptı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde görev yapan veteriner hekimler ve personellerden oluşan denetim ekibi, Aydın'da belirlenen kurban satış ve kesim noktasında detaylı kontroller gerçekleştirdi. Adak ve kurban satış merkezlerinde gerçekleşen denetimlerde ekipler, hayvanların kurban için uygun standartta olup olmadıklarını denetlerken kesimhane alanında da hijyen standartları kontrol edildi. Kontrollerde, halk sağlığı, çevre temizliği ve dini kurallara uygunluk kriterleri esas alınırken, ayrıca Veteriner Sağlık Raporu ile sevk belgeleri de inceleniyor.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda ise "Kurbanlık satış ve kesim yerleri, görevli veteriner hekimlerimizce yerinde denetlendi. Kurban bayramı kesimlerinde uyulması gereken kurallar tebliğ edildi. Bilgilendirici afişler dağıtıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN