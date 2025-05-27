Aydın'da Kurban Bayramı Denetimleri Başladı

Aydın'da Kurban Bayramı Denetimleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın il ve ilçe tarım ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim yerlerinde sağlık ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Veteriner hekimler, hayvanların uygunluğunu ve kesim alanlarındaki hijyen standartlarını kontrol etti.

Aydın'da il ve ilçe tarım ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların dini vecibelerini sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla, kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yaptı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde görev yapan veteriner hekimler ve personellerden oluşan denetim ekibi, Aydın'da belirlenen kurban satış ve kesim noktasında detaylı kontroller gerçekleştirdi. Adak ve kurban satış merkezlerinde gerçekleşen denetimlerde ekipler, hayvanların kurban için uygun standartta olup olmadıklarını denetlerken kesimhane alanında da hijyen standartları kontrol edildi. Kontrollerde, halk sağlığı, çevre temizliği ve dini kurallara uygunluk kriterleri esas alınırken, ayrıca Veteriner Sağlık Raporu ile sevk belgeleri de inceleniyor.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda ise "Kurbanlık satış ve kesim yerleri, görevli veteriner hekimlerimizce yerinde denetlendi. Kurban bayramı kesimlerinde uyulması gereken kurallar tebliğ edildi. Bilgilendirici afişler dağıtıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Anayasa Mahkemesi'nin 3600 ek gösterge kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket

4-2'lik yenilgi sonrası futbolculardan flaş hareket
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu

Her yerde aranıyordu! Ormanda cansız bedeni bulundu
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.