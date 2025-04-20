Aydın'da KKYDP Başvuruları İçin Son Tarih 21 Nisan

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yürütülen yüzde 50 hibe destekli projelerin 16. etap başvuruları için son tarihin 21 Nisan Pazartesi olduğunu duyurdu.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik yatırım yapmak isteyen girişimcilerin gerekli evrakları eksiksiz şekilde hazırlayarak başvurularını www.hibedestek.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebileceği belirterek başvuru için son günün 21 Nisan Pazartesi günü olduğu belirtildi. Müdürlükten yapılan açıklamda, "KKYDP kapsamında yürütülen yüzde 50 hibe destekli projelerin 16. Etap başvuruları için son gün 21 Nisan Pazartesi 2025 tarihidir. Yatırım için başvuru yapmak isteyen potansiyel yatırımcılarımız istenen evrakları tamamlayarak www.hibedestek.tarimorman.gov.tr internet adresinden başvurularını yapabilirler" ifadelerine yer verildi. - AYDIN