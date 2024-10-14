Aydın'da Kış Hazırlıkları: Doğalgaz Tercihi Artıyor

Türkiye'nin en ılıman illeri arasında yer alan Aydın'da kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte doğalgaz tesisatçıları zamanla yarışmaya başladı. Gerek kömür fiyatlarının yüksekliği gerekse, daha kullanışlı enerji olması nedeniyle doğalgaz kullanımın daha cazip hale geldiğini belirten Aydınlı ustalardan Ahmet Sözbir, "Her yıl kış mevsimi yaklaşınca adeta zamanla yarışırız. Vatandaş daha cazip bulduğu için doğalgazla ısınmayı tercih ediyor" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda katı yakıt olan kömür ve odun fiyatlarının aşırı zamlanması ile birlikte Aydın'da imkanı olanların merkezi sistem katı yakıtla ısınmaktan vazgeçtiğini belirten Aydınlı ustalardan Ahmet Sözbir, "Aydın gerek ılıman yapısı gerekse tarımın yoğun olması nedeniyle özellikle odun yakılarak ısınmanın hem cazip ve hem yoğun olduğu bir il idi. Ancak son zamanlarda kömür ve odun fiyatlarındaki artış vatandaşın tercihini değiştirdi. Bunun yanında Aydın'ın Köşk ilçesi başta olmak üzere Koçarlı ve çevre ilçelerin doğalgaz kavuşması ile doğalgaz tesisatçılarının işi oldukça yoğunlaştı. Kış aylarının yaklaşmasından dolayı bizler de adeta zamanla yarışıyoruz" dedi. - AYDIN