Aydın'da kent ormanları, milli parklar ve piknik alanları ziyarete kapatıldı - Haberler

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Aydın'da kent ormanları, milli parklar ve piknik alanları ziyarete kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da kent ormanları, milli parklar ve piknik alanları ziyarete kapatıldı

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada 23-27 Temmuz 2022 tarihleri arasında il genelindeki; kent ormanları, milli parklar, tabiat parkları, orman içerisinde yer alan piknik ve mesire alanları ile ormanlık alanların ziyarete ve kullanıma kapatıldığı belirtildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada 23-27 Temmuz 2022 tarihleri arasında il genelindeki; kent ormanları, milli parklar, tabiat parkları, orman içerisinde yer alan piknik ve mesire alanları ile ormanlık alanların ziyarete ve kullanıma kapatıldığı belirtildi.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "2022 yılı 03.06.2022 tarih ve 02 No'lu Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararına ek olarak;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik uyarıda 'yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri civarında ve biraz üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonu daha da artarak ortalamaların 4 ila 5 derece üzerine çıkacağı, Aydın il genelinde 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü öğle saatleri ile 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde (36-39 derece), iç kesimlerde (39-42 derece) ve orta kuvvette, zaman zaman anlık olarak kuvvetli esecek kuzey doğulu rüzgarların neden olacağı düşük nem (yüzde 10-30) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir' denildiğinden ve orman yangını riski artacağından 23-27 Temmuz 2022 tarihleri arasında Aydın İlinde kent ormanları, milli parklar, tabiat parkları, orman içerisinde yer alan piknik ve mesire alanları ile ormanlık alanlar ziyaret ve kullanıma kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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