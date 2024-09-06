Aydın'da Kask Kullanımı İçin Farkındalık Çalışması

Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim personelleri, kask kullanımını teşvik etmek amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim personelleri özellikle motosiklet kazalarında kask kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekmek ve motosiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, ilçedeki kuryelere ve vatandaşlara 'güvenliğimiz için kask takmayı unutmayalım' diye uyarılarda bulunarak kask dağıtımı yaptı. Yetkililer, kaskın sadece motosiklet sürücüsünün değil yolcuların da can güvenliğini sağladığını belirterek tüm sürücülerin kask takma alışkanlığı kazanmasının önemine vurgu yaptı.

Vatandaşlar ve kuryeler, yapılan bu farkındalık çalışmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederken dağıtılan kaskların can güvenliğine katkı sağlayacağını belirttiler. - AYDIN