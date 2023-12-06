Aydın'da Kasım Ayında 22 Bin 330 Araça 32 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Aydın'da Kasım ayı trafik güvenliği çalışmalarında 151 bin 721 aracın kontrolü yapılırken, kusurlu bulunan 22 bin 330 araca 32 milyon 582 bin 307 TL para cezası uygulandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2023 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 151 bin 721 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 22 bin 330 araca 32 milyon 582 bin 307 TL para cezası tatbik edilmiştir. Kasım ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 226 sürücü ve 935 araç trafikten men edilmiş, 418 sürücünün ehliyetine el konulmuş olup, 1 kişi kusurlarından dolayı mahkemeye sevk edilmiştir. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2023 Kasım ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 273 maddi hasarlı, 366 yaralamalı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 643 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 485 vatandaşımız yaralanmış, 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN