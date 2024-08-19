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Aydın'da kara lastik ayakkabılar hala tercih ediliyor

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Aydın'da çiftçiler tarafından en çok tercih edilen ayakkabılar olan kara lastik ayakkabılar, incir, kestane ve zeytin sezonunda iş kazalarını önlemesi nedeniyle yoğun rağbet görüyor.

Türkiye'nin en verimli dağlarına sahip Aydın'da takunyadan sonra kullanılmaya başlayan kara lastik ayakkabılar gelişen teknolojiye rağmen halen çiftçiler tarafından en çok tercih edilen ayakkabıların başında geliyor. Ekonomik ve dayanıklılığından ziyade incir, kestane ve zeytin sezonunda kaymaya bağlı iş kazalarını önleyen kara lastik ayakkabıların en çok hasat sezonunda satıldığı belirtildi.

Günlük hayatta kullanılan pek çok kıyafet ve malzeme gelişen teknoloji ile birlikte değişirken, Türkiye'de kırsal kesimde giyilen kara lastik ayakkabıların modası gelişen teknolojiye rağmen hiç geçmedi. Köylüler tarafından '4x4' olarak adlandırılan ve özellikle dağlık arazilerde incir, zeytin ve kestane hasat sezonunda daha çok tercih edilen kara lastik ayakkabıların yoğun rağbet gördüğünü belirten Aydınlı Ayakkabıcılardan Osman Delgeç, "Eskiden fiyatı uygun bulunduğu için çok satılırdı. Şimdi dağlık arazilerde çalışan çiftçiler güvenlikleri için alıyor. Aydın ve çevresinde üretilmeyen bu ayakkabılar Konya ve Samsun'dan getirip müşterilerin taleplerini karşılıyoruz" dedi.

Bu yıl havaların kurak gitmesinden dolayı dağlık alanlardaki incir bahçelerinde kara lastik dışındaki ayakkabılarla dolaşmanın çok zor olduğunu belirten Aydın'ın en eski ayakkabıcılarından Osman Delgeç, "Sağlamlığı, tırmanış ve tutunma kabiliyetinin yüksek olmasının yanında oldukça ucuz olan kara lastik ayakkabıların aynı zamanda kurak ve yaşlık günlerde kaymaz. Özellikle ağaca çıkarak çalışan çiftçiler güvenlikleri için başka ayakkabı giymiyor. Kösele ya da diğer ayakkabılarla ağaca çıkmak ve engebeli arazilerde dolaşmak tehlikeli olduğu için çiftçiler halen bu ayakkabıları tercih ediyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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