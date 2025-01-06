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Aydın'da Kanyonda Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Aydın'da Kanyonda Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, olumsuz durumlara karşı hazırlık amacıyla kanyon içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Aydın'da her an hazır olmak amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmazken, senaryo gereği kanyonda sıkışan vatandaşlar kurtarıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, vatandaşların karşılaşabileceği olumsuz durumlara karşı her an hazır olmak amacıyla "Kanyonda Arama Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin doğal afetler, kayıp olayları ve diğer acil durumlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilme kapasitelerini gözden geçirme ve geliştirme hedefiyle yapılan tatbikat adeta gerçeğini aratmadı. Zorlu doğa şartlarında gerçekleştirilen tatbikatta, JAK timleri senaryo gereği kanyon içerisinde mahsur kalan vatandaşları başarıyla kurtardı. Tatbikatta özellikle ip teknikleri, ilk yardım ve tahliye prosedürleri gibi konulara ağırlık verilirken JAK ekiplerinin profesyonel yaklaşımı ve koordinasyon yetenekleri de dikkat çekti.

Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan paylaşımda "Aydın İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz, vatandaşlarımızın karşılaşabileceği olumsuz durumlara karşı her her an göreve hazır olmak maksadıyla 'Kanyonda Arama Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirdi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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