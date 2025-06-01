Aydın'da Kamu Personeline Afet Farkındalık Eğitimi

Aydın'da Kamu Personeline Afet Farkındalık Eğitimi
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Aydın İl AFAD eğitmenleri, Efeler Tapu Müdürlüğü ve Aydın Kadastro Müdürlüğü personeline afet öncesi, anı ve sonrası hakkında farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde afetlerin süreci, hazırlık çalışmaları ve doğru davranışlar anlatıldı.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) eğitmenleri tarafından Efeler Tapu Müdürlüğü ile Aydın Kadastro Müdürlüğü personeline yönelik Afet Farkındalık Eğitimi düzenlendi. Eğitimde afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Aydın'da kamu kurumlarında görev yapan personele yönelik afet bilincini artırmak amacıyla eğitimler sürüyor. Bu kapsamda AFAD Aydın İl Müdürlüğü eğitmenleri, Efeler Tapu Müdürlüğü ve Aydın Kadastro Müdürlüğü personeline Afet Farkındalık Eğitimi verdi. Eğitimde; afetlerin oluşum süreci, afet öncesi hazırlık çalışmaları, afet anında doğru davranış biçimleri, tahliye ve toplanma alanları, acil durum çantası hazırlanması gibi konular detaylı şekilde aktarıldı. Yetkililer, afet bilincinin artırılması adına bu tür eğitimlerin kamu kurumlarında ve toplumun her kesiminde periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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