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Aydın'da Kadir Gecesi heyecanı, camiler doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da Kadir Gecesi heyecanı, camiler doldu taştı

Aydın'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı.

Aydın'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı. Düzenlenen programlar çerçevesinde camiler gecenin geç saatlerine kadar açık tutuldu. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olan Kadir Gecesi'nde camilere akın etti.

Aydın'da tüm camilerde çeşitli programlar düzenlenirken kentin en büyük camilerinden olan Ramazanpaşa, Beycami, Emir Sultan, Yavuz Sultan Selim ve Evliya Çelebi Camileri'nin iç kısımlarında namaz kılacak yer kalmayınca pek çok kişi namazlarını cami bahçesinde eda etti. Camilerde yatsı ve teravih namazı öncesinde ve sonrasında çeşitli programlar düzenlendi.

Aydın Müftülüğü tarafından düzenlenen programlar çerçevesinde 'Sakalı Şerif' de çeşitli camilerde ziyarete açıldı. Efeler İlçe Müftüsü Salih Akçan tarafından okunan duada şehitlerin ruhları yad edilip dünya genelindeki Müslümanların huzur ve saadeti dilendi.

Namaz öncesi ve sonrasında çeşitli kişi ve kurumlar tarafından cami önlerinde hayır ikramları dağıtıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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