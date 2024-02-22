Aydın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda il genelinde yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Aydın özelinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin mevcut durumu değerlendirildi. Yürütülen çalışmalara ilişkin, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından sunum yapılarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - AYDIN