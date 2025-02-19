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Aydın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Aydın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzenlendi
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Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Vali Canbolat, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekti ve toplumsal farkındalığın artırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Canbolat, "Kadınlar, bu toplumun ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

İlgili kamu kurumlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kadınların yaşadığı şiddetin önlenmesi adına yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıya katılan Vali Yakup Canbolat yaptığı konuşmada, "Kadınlar, bu toplumun ayrılmaz bir parçasıdır ve onların yaşadıkları şiddet, sadece fiziksel bir zarar değil aynı zamanda ruhsal ve toplumsal bir yaradır" ifadelerini kullanarak, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekti. Vali Canbolat, şiddetle mücadele konusunda toplumsal bilinç ve dayanışmanın artırılması gerektiğini vurgularken, bu tür şiddet olaylarının önüne geçmek için sadece cezai yaptırımların değil, eğitim ve farkındalık çalışmalarının da kritik rol oynadığını ifade etti.

Toplantı, kadına yönelik şiddetle mücadelenin her aşamasının titizlikle izlenmesi ve gerekli adımların atılması gerektiği vurgulanarak sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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