Aydın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Aydın'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı' düzenlendi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ilimizde alınan koruyucu ve önleyici tedbirlerin mevcut durumu ele alındı.

Toplantıda ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı. Bu sunumlar, şiddetle mücadele kapsamında yapılan faaliyetler ve alınan önlemler hakkında detaylı bilgiler içerdi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, kadına yönelik şiddetle mücadelede daha etkin sonuçlar elde edebilmek amacıyla kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve farkındalık çalışmalarının artırılması hedefleniyor. - AYDIN