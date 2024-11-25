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Aydın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenlendi

Aydın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenlendi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında alışveriş merkezinde açtıkları stantla kadına yönelik şiddete dikkat çekti ve vatandaşları KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, bir alışveriş merkezinde açtığı stantla hem kadına yönelik şiddete dikkat çekti hem de vatandaşları KADES uygulaması konusunda bilgilendirdi.

Yıl boyunca 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla kadına yönelik şiddet farkındalık eğitimlerine devam eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında da Efeler ilçesindeki bir alışveriş merkezinde etkinlik gerçekleştirdi. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen çalışmada stant açılarak, vatandaşlar bilgilendirildi. Kadına karşı şiddete dikkat çekilen ve farkındalık oluşturulan etkinlikte vatandaşlara KADES uygulaması tanıtıldı. Etkinlikte kadınlara da KADES broşu hediye edilirken, çocuklara da Jandarma Çocuk dergisi ve Türk bayrağı hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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