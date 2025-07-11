Aydın'da Kadın İstihdamını Artıracak Fırın ve Unlu Mamuller Eğitimi Tamamlandı

Aydın'da kadın istihdamına katkı sağlaması hedefiyle yürütülen Fırın ve Unlu Mamuller Üretimi Eğitimi'nin teorik aşaması tamamlanırken, başarılı olan kadın katılımcılara mesleki yeterlilik belgesi verilecek.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde kadın istihdamını artırmak amacıyla başlatılan "Fırın ve Unlu Mamuller Üretimi Eğitimi" kapsamında teorik eğitimler tamamlandı. Toplam 8 gün süren teorik eğitim sürecinde 15 kadın katılımcı, fırıncılık ve unlu mamul üretimi alanında temel bilgi ve becerileri öğrendi. Teorik eğitimlerin ardından uygulamalı aşamaya geçilecek olan eğitimlerle katılımcıların sahada deneyim kazanmaları da hedefleniyor. Ayrıca program sonunda başarılı olan katılımcılara "Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi" verilecek.

Eğitimler ile ilgili açıklama yapan Aydın Ticaret Odası Genel Sekreteri İlknur Kahraman; "Kadınların iş gücüne katılımını destekleyen her çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. Bu eğitimle birlikte kadınların hem mesleki yeterlilik kazanmalarını hem de istihdamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını hedefledik. Oda olarak bu tür iş birliklerini sürdürmeye devam edeceğiz" diyerek, kadınların üretime katılımını artıran ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan projelerin, bölgede istihdam imkanlarını genişletmenin yanı sıra mesleki gelişime de önemli katkılar sunduğunu vurguladı. - AYDIN