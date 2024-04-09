Aydın'da Kadın Destek Uygulaması Tanıtıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir incir işletmesinde çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.

Aydın il Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile bir incir fabrikasında çalışan kadın vatandaşlar ziyaret edildi. 300 kadına 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması, elektronik kelepçe konularında bilgilendirme yapılırken telefonlarına KADES Uygulaması indirildi. Öte yandan durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtan jandarma ekipleri kadınlardan anlatılan konularla ilgili gelen soruları cevapladı. - AYDIN