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Aydın'da Kaçak Av Denetimi Yapıldı

Aydın'da Kaçak Av Denetimi Yapıldı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kara avcılığı sezonu dolayısıyla Didim-Söke Devlet avlağında yasa dışı avlanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde avcıların evrakları ve tüfekleri incelendi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından kaçak av denetimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca kara avcılığı sezonun başlaması nedeniyle 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar kanunu kapsamında Didim-Söke Devlet avlağında yasa dışı ve kanuna aykırı avlanan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Devlet avlağında avlanan şahısların evrakları ve tüfekleri kontrol edilirken, muhtemel tuzaklama yapılabilecek bölgelerin kontrolü yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hayvan Hakları Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Çevre Yerel Didim

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