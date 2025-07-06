Aydın'da Jandarmadan 'Sıcak Nokta Şok Uygulama'

Aydın'da Jandarmadan 'Sıcak Nokta Şok Uygulama'
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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 'Sıcak Nokta Şok Uygulama' gerçekleştirdi. Uygulamada 117 şahıs ve 17 araç sorgulandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde 'Sıcak Nokta Şok Uygulama' gerçekleştirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Akçaova, Kahraman ve Karakollar Mahallelerinde jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde 'Sıcak Nokta Şok Uygulama' faaliyeti gerçekleştirildi. 4 Asayiş Timi, 1 Trafik Timi ve 1 Motorlu Asayiş Timi'nin görev aldığı uygulama kapsamında; 6 kahvehane, 4 içkili lokanta, 6 mahalle girişi ve metruk alan kontrol edildi. Uygulama boyunca ekipler 117 şahıs ve 17 araç sorguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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