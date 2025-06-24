Aydın'da jandarmadan anlamlı davranış

Aydın'da jandarmadan anlamlı davranış
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından şehitlerimizin anısına yapılan tablolar ailerine teslim edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından şehitlerimizin anısına yapılan tablolar ailerine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Teşkilatının 186'ncı Kuruluş Yıl dönümü ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin anısına hazırlanan tablolar kahraman şehitlerimizin ailelerine teslim ediliyor. Bu kapsamda, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca kahraman şehidimiz Ayhan Yeşilyol'un babası Mahsun Yeşilyol ve Kahraman Şehidimiz Ufuk Demirkıran'ın annesi Belkıs Demirkıran ziyaret edilerek tablolar takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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