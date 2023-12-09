Aydın'da Jandarma Yaşlılara Vefa Gösteriyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 80 yaşın üstündeki vatandaşları düzenli olarak ziyaret ederek sağlık durumlarını kontrol ediyor ve ihtiyaçlarına destek oluyor.

Aydın'da jandarma ekipleri vefa örneği sergileyerek yaşlı çınarların yanında oluyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 80 yaşın üstünde bulunan vatandaşlar personeller tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Sultanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi'nde ikamet eden vatandaş ziyaret edilerek sağlık durumu ve herhangi bir talebinin bulunup bulunmadığı sorulup, kendisiyle sohbet edilerek, Jandarmaya her zaman ulaşması için kendisine telefon numarası bırakıldı. - AYDIN