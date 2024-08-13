Aydın'da Jandarma Yangın Risklerine Karşı Vatandaşları Bilgilendirdi

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri yangın risklerine karşı vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle birlikte Çine ilçesi sorumluluk sahasında bulunan köylere gidilerek orman köylüleri ve kahvehanede bulunan vatandaşlara; zeytin ve incir bahçelerinde yakılan kontrolsüz ateşler sonucu çıkan yangınlar, anız yakılması sonucu çıkan yangınlar, çevreye atılan atıklar nedeniyle oluşan kirlilik ve yangın riskleri konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan faaliyette dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amaçlı el broşürleri ve çocuklara Jandarma dergisi dağıtılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - AYDIN