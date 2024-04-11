Aydın'da Jandarma Trafik Ekipleri Sürücülere Bayram Şekeri İkram Etti

Ramazan Bayramı tatili ile birlikte trafik yoğunluğu da yaşanmaya başlarken Aydın'da jandarma ekipleri karayolları üzerinde yaptıkları denetimlerde sürücülere bayram şekeri ikram ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaş tatil bölgelerine seyahat ederken, jandarma trafik ekipleri de yollardaki denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik ekipleri, il genelinde "şeker" tadında uygulama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde jandarma, sürücülere ve yolculara bayram şekeri ikram ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu. Sürücüleri aşırı hız, hatalı sollama, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi konularda uyarılarda bulunan ekipler, araç içerisinde bulunan çocuklara da boyama kitabı verdi.

Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların güven içerisinde bir bayram geçirmeleri amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde 500 jandarma personeli görev yaparken, İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan paylaşımda da "Ramazan Bayramı tatilinde seyahat eden tüm vatandaşlarımıza trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyoruz. Sürücü ve yolcularımızın bayramlarını kutlar, iyi yolculuklar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Aydın genelinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların bayram süresince de aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN