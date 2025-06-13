Aydın'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri

Aydın'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 186. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle Bey Camii'nde şehitler için mevlid-i şerif okutmuştur. Ayrıca, Atatürk Kent Meydanı'nda lokma ve limonata hayrı düzenlenmiştir. Bu etkinlikler, şehitlerimizin anısını yaşatırken, toplumsal dayanışma ruhunu da pekiştirmiştir.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 186. Kuruluş Yıldönümü kapsamında şehitler için mevlidi şerif okutulurken, limonata hayrı yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle,

Aziz Şehitlerimiz ve ebediyete irtihal etmiş Gazilerimiz için Bey Camii'nde Cuma Namazı öncesi mevlid-i Şerif okutuldu. Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan stantta lokma ve limonata hayrı yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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