Aydın'da jandarma öğretmenleri unutmadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehit J.Uzm.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehit J.Uzm.Çvş Tolga Sağlam'ın eşi Cansu Sağlam ile beraber görev yaptığı öğretmenler Efeler İlçesi Kızılcaköy Mahallesi Şehit Nusret Şen Özel Eğitim Okulu'nda ziyaret edildi.

Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi Kardeşköy İlköğretim ve Ortaokulunda, Sultanhisar ilçesi Kabaca ve Malgacemir Mahallesinde bulunan İlköğretim ve Ortaokulunda, Kuşadası ilçesi Yaylaköy İlköğretim Okulunda, Kocarlı ilçesi Çakırbeyli İlkögretim Okulunda görev yapan öğretmenler okullarında ziyaret edilerek, "Gelecek Gençlerin, Gençler İse Öğretmenlerin Eseridir" mottosuyla günün anlam ve önemi hakkında konuşulup, öğretmenlerin günleri kutlanarak çiçek takdim edildi.

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından İlk Şehit Öğretmen Şenol Akar (12 Kasım 1987'de bölücü terör örgütü tarafından okul lojmanında şehit edilen ilk öğretmen) kabri başında ziyaret edildi. - AYDIN