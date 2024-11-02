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Aydın'da Jandarma Hemzemin Geçitlerde Güvenlik Önlemlerini Artırdı

Aydın'da Jandarma Hemzemin Geçitlerde Güvenlik Önlemlerini Artırdı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma, hemzemin geçitlerde güvenlik önlemlerini artırmak için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bariyerlerin kontrolü yapıldı ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, jandarma ekipleri hemzemin geçitlerde güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı, Çobanisa ve Kurtuluş Mahalleleri'nde bulunan hemzemin geçit bariyerlerinin işleyişini kontrol etti.

Bariyerlerin doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek için yapılan kontrollerin yanı sıra, jandarma ekipleri bu geçitlerin çevresinde yaşayan vatandaşlara ve sürücülere de önemli uyarılarda bulundu. Tren geçişleri sırasında bariyerlere yaklaşılmaması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Tren kazalarının önüne geçmek amacıyla bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemine vurgu yapan jandarma ekipleri demir yolunun bir kısmında da kontroller gerçekleştirerek, herhangi bir güvenlik açığı olup olmadığını inceledi. Jandarma ekipleri, vatandaşların tren geçişleri sırasında daha dikkatli olmalarını ve bariyerlerin kapanmasıyla birlikte geçitleri kullanmamaları gerektiğini hatırlattı.

Ekipler, özellikle çocukların ve yaşlıların güvenliğinin sağlanması konusunda ailelerin daha dikkatli olmalarını isterken bu faaliyetlerin devam edeceği kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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