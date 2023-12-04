Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın'da ikamet eden engelli vatandaşları ziyaret ederek onların yanlarında olduklarını gösteriyor.

Aydın'da Jandarma Engelli Vatandaşları Ziyaret Ediyor

Aydın'da jandarma ekipleri engelli vatandaşları unutmayıp, gerçekleştirilen ziyaretlerle onların yanlarında olduklarını gösteriyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Aydın'da ikamet eden engelli vatandaşlar kaldıkları ikametlerinde "Sevgi varsa engel yoktur" ilkesiyle Jandarma Teşkilatı'nın her zaman yanlarında olduğu belirtilerek ziyaret edildi. Jandarma ekiplerinin yaşlı çınarları ziyaretlerinin aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN