Aydın'da Jandarma Engelli Vatandaşları Unutmadı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Engelliler Günü kapsamında Köşk İlçesi Beyköy Mahallesi'nde bulunan özel bir Bakım Merkezi'nde kalan engelli vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette engelli vatandaşlara Jandarma Teşkilatı'nın her zaman yanlarında olduğu vurgulandı.
Aydın'da jandarma ekipleri engelli vatandaşları unutmayarak günlerini kutladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Dünya Engelliler günü kapsamında, Köşk İlçesi Beyköy Mahallesi'nde özel bir Bakım Merkezi'nde kalan engelli vatandaşlar ziyaret edildi. Yapılan ziyarette engelli vatandaşlara "Sevgi Varsa Engel Yoktur" ilkesiyle, Jandarma Teşkilatı'nın her zaman yanlarında olduğu belirtildi. - AYDIN