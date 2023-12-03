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Aydın'da Jandarma Engelli Vatandaşları Unutmadı

3 Aralık 2023 16:43 Son Güncelleme: 16:45 Abone Ol

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Engelliler Günü kapsamında Köşk İlçesi Beyköy Mahallesi'nde bulunan özel bir Bakım Merkezi'nde kalan engelli vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette engelli vatandaşlara Jandarma Teşkilatı'nın her zaman yanlarında olduğu vurgulandı.