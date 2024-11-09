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Aydın'da Jandarma Ekiplerinden Trafik Eğitimi

Aydın'da Jandarma Ekiplerinden Trafik Eğitimi
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Aydın'ın Çine ve Köşk ilçelerinde jandarma ekipleri, öğrencilere, öğretmenlere ve servis şoförlerine trafik kuralları hakkında eğitim verdi. Eğitimde genel trafik kuralları, okul servislerinde biniş ve iniş kuralları gibi konular işlendi.

Aydın'ın Çine ve Köşk ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında öğrenci, öğretmen ve servis şoförlerine trafik konusunda eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması tarafından Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'nde bulunan okullar ve Ovacık İlkokulu ile Köşk ilçesi Cumayanı, Akçaköy ve Ilıdağ Ortaokulu'nda 115 öğrenci, 4 öğretmen ve 8 servis şoförüne; genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı ile önce yaya eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim sonunda ekipler kendilerine yöneltilen soruları yanıtlarken, asayiş ve trafik timleri de okul çevresinde devriye faaliyeti gerçekleştirilirken şahıs ve araçlar sorgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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