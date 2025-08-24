Aydın'da Jandarma Ekiplerinden Boğulma Olaylarına Karşı Denetim

Aydın'da jandarma ekipleri, sulak alanlarda meydana gelebilecek boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi Güllüköy mevkiinde bulunan DSİ Sulama Göleti'nde; Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Güvendik Mahallesi'nde bulunan Güvendik Barajı çevresinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan devriye faaliyetlerinde gölet, baraj, dere ve sulak alanlar kontrol edilerek vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla gölet ve barajlara girilmesinin hayati tehlike oluşturduğunu hatırlatarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - AYDIN