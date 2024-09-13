Aydın'da Jandarma Ekipleri Okul Topluluklarını Bilgilendirdi

Aydın'ın Didim ve Germencik ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları ve üyeleri ilgili konular hakkında bilgilendirildi.

Didim ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın açılması ile birlikte Didim ve Germencik ilçelerinde bulunan okullarda okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, okul aile birliği başkanı ve üyeleri ile görüşülerek eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde yürütülmesini sağlamak maksadıyla alınan ve alınacak tedbirler hakkında yerinde bilgilendirmelerde bulundu. - AYDIN