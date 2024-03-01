Aydın'da Jandarma Ekipleri Kadına Karşı Şiddet Konusunda Eğitim Verdi

Aydın genelindeki eğitim faaliyetlerine aralıksız devam eden jandarma ekipleri, son 3 ayda 4 bin 530 kişiyi kadına karşı şiddet, erken yaşta evlilik gibi konularda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarına 2024 yılında da hız kesmeyen jandarma ekipleri, il genelinde birçok kurum, okul ve işetmeleri ziyaret etti. "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşlar kadına yönelik şiddet, 6284 sayılı kanun, KADES, erken yaşta evlilik gibi konularda bilgilendirildi. Son 3 ayda yapılan eğitimlerde ise toplam 4 bin 530 kişiye eğitim verilirken, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - AYDIN