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Aydın'da Jandarma Ekipleri Devlet Avlaklarında Denetim Yapıyor

Aydın'da Jandarma Ekipleri Devlet Avlaklarında Denetim Yapıyor
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kara avcılığı sezonunun başlamasıyla birlikte Didim - Söke Devlet avlağında yasa dışı avlanmanın önlenmesi amacıyla denetim ve devriye faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Aydın'da jandarma ekipleri devlet avlaklarında denetim ve devriye görevini sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca kara avcılığı sezonun başlaması nedeni ile (domuz, üveyik ve bıldırcın) Didim - Söke Devlet avlağında yasa dışı ve kanuna aykırı avlanmanın önlenmesine yönelik devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Devlet avlağında avlanan şahısların evrakları ve tüfekleri kontrol edilerek muhtemel tuzaklama yapılabilecek bölgeler kontrol edildi. Devlet avlağında doğal hayatın korunmasına yönelik olarak kontrol ve denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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