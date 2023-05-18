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Aydın'da jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Aydın'da jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Yerel Haberler

Vatandaşlara yönelik çeşitli konular hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son olarak kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik faaliyet gerçekleştirdi.

Vatandaşlara yönelik çeşitli konular hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son olarak kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik faaliyet gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Jandarmadan Şiddete Sıfır Tolerans' projesi çerçevesinde ekipler; Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi, Sultanhisar ilçesi Kavaklı ve Çay Mahallelerinde bulunan bir işletmede ve seralarda çalışan kadın vatandaşlara 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması ile erkek vatandaşlara da 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyette kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirilerek durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapıldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğanbey KADES Aydın Yerel Haberler

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